〈貴金屬盤後〉觀望美國CPI 黃金期貨收在五周低點

黃金期貨周一 (13 日) 收在五周低點，投資人正在等待美國周二將公布公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告，以推敲美國利率前景。投資人目前預期聯準會 (Fed) 可能升息升得更高，因此推升美債殖利率和美元，並打壓黃金。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 11 美元或 0.6%，收在每盎司 1863.50 美元，為 1 月 5 日以來低點。

美國周一未公布新消息和數據，投資人焦點全放在 CPI 報告上，此外，本周四將公布的生產者物價指數 (PPI) 也受關注，這兩份數據可能影響 Fed 的利率決策。

分析師預估，美國 1 月 CPI 將年增 6.2%、月增 0.5%，1 月核心 CPI 月增率估為 0.4%。美國勞工部上周五公布 12 月 CPI 修正為月增 0.1%，而非初估的月減 0.1%。

Wolfpack 資本投資長 Jeff Wright 說：「市場謠傳 CPI 可能輕鬆高於預估，這會讓美股和黃金受到重大打擊，有下跌的空間。」就算符合市場預測值，這樣的通膨還是過高，「不足以讓聯邦公開市場委員會 (FOMC) 警覺」，只能說是長期趨勢有進展的微小跡象。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一說，Fed 必須繼續升息，利率必須升得高到足以壓制通膨。

但另一方面，RJO 期貨資深市場策略師 Bob Haberkorn 說，如果 CPI 增幅略低於預期，可能帶動金價上漲。

黃金對美國利率變動極為敏感，因為黃金本身不孳息，在升息環境中，持有的機會成本變高。

之前因為放緩升息的預期心理，黃金截至 1 月底已經連三個月上漲，漲幅超過 17%。不過，美國 1 月非農就業格外亮眼，新增人數是市場預估兩倍之多，加上 ISM 調查的服務業景氣也強，讓投資人把終點利率預測值調高到 5% 以上，甚至有人喊出 6%。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「截至 1 月的黃金走勢，都是建立在市場情緒而非現實之上。」

鈀金周一跌深反彈，但 Heraeus 分析師說，考量到可能到來的經濟衰退，鈀金可能持續下跌。

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