中國醫保局不再與輝瑞談新冠藥Paxlovid 國產阿茲夫定片入醫保

中國國家醫保局周三（18 日）公布 2022 年國家醫保目錄調整結果，未將呼聲較高的輝瑞 (PFE-US) 新冠藥 Paxlovid 納入醫保目錄，但把國產阿茲夫定片納入醫保。

《第一財經》報導，國家醫保局不會再與輝瑞專門為 Paxlovid 談判。正常情況下，國家醫保局一年只舉行一次醫保目錄談判，並且已於 1 月 8 日結束 2022 年國家醫保藥品目錄談判工作。

知情人士透露，國家醫保局在與輝瑞談判中給出「很大的誠意」，但雙方存在較大差異，導致談判失敗。醫保部門的考慮是「按照說明書，大部分患者都可以使用 Paxlovid，我國人口基數大，用藥量會非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社會承受力。」

新冠藥品是因疫情臨時納入醫保目錄。此前，國家醫保局相關負責人表示，雖然未能把 Paxlovid 納入醫保目錄，但根據近期國家醫保局會同有關部門聯合印發的《關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》要求，《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》中的所有治療性藥物，包括 Paxlovid、阿茲夫定片、莫諾拉韋膠囊、散寒化濕顆粒等，醫保都將臨時性支付到今年 3 月 31 日。在此期間，參保患者使用這些藥品，均可享受醫保報銷政策。

儘管國家醫保局未能把 Paxlovid 納入醫保目錄，但納入不少國產新冠治療藥品。國家醫保局在周三說，透過降價談判，正式將阿茲夫定片、清肺排毒顆粒等新冠治療藥品納入國家醫保藥品目錄。

與此同時，央視新聞發布的消息顯示，國家醫保局經過幾輪磋商，最終談判成功，阿茲夫定片的價格是每片人民幣 11.58 元。阿茲夫定片是首款獲批上市國產新冠小分子口服藥。