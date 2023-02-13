外資連三賣 提款面板雙虎、聯電

台股今 (13) 日在晶圓雙雄等電子權值股走疲拖累下，終場下跌 42 點、收在 15465 點，失守 5 日均線，三大法人合計賣超 77.56 億元，其中外資為連續 3 個交易日提款台股，今日再提款 54.66 億元，調節標的集中面板雙虎、聯電等個股。

外資連續三個交易日賣超台股，今日大砍友達 24089 張最多，國泰永續高股息 ETF 也有 21852 張居次，聯電、群創同樣都達逾萬張，各有 13255 張、10768 張，前十大賣超名單還包含力積電、中化、晟銘電、陽明、新光金、漢翔等。

買超方面，外資獨鍾金融股加碼，前十大買超排名中，有近半數為金融股，台企銀最獲青睞、買超 20604 張居冠，國泰智能電動車則有 8561 張位居第二，緯創、中信金、仁寶、兆豐金、華新、開發金、合勤控、永豐金等也都是外資買超名單。

投信則持續力挺台股，今日小買 3.99 億元，同樣以加碼金融族群為主，開發金、永豐金各有 5127、3774 張，分居一、二位，仁寶 3610 張、元大金 3068 張、宏碁 2925 張則位居三到五名，其他則依序為中信金、台泥、中鴻、英業達、第一金等。

投信今日則大舉調節榮剛 3002 張最多，長榮航 2334 張居次，日月光投控、欣興、華新、鈺齊 - KY 等也都有千張以上，前十大賣超還包含世界、漢翔、宜特、聯茂等。

期貨方面，外資期現貨操作不同調，今日加碼 585 口多單，多單未平倉口數微增至 12264 口，投信加碼 498 口空單，空單未平倉口數來到 7407 口，自營商則加碼 1157 口多單，多單未平倉口數達 6741 口。