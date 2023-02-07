〈台幣〉資金流出亞幣齊挫 連4貶收30.043元

在美國就業市場強勁支撐下，國際美元持續走強，亞幣走勢疲軟，新台幣兌美元匯率今 (7) 日失守 30 元大關，終場收在 30.043 元，貶值 5.9 分，為連 4 貶，台北及元太外匯市場總成交值 16.55 億美元。

美國上週公布非農就業數據，遠優市場預期，因此降低年底前將降息的可能性，台北匯市今天再度湧現美元買盤，新台幣兌美元以 30.04 元開盤後，盤中最低來到 30.045 元，貶值 6.1 分，終場以 30.043 元作收，貶值 5.9 分，台北外匯市場成交值 11.45 億美元，元太外匯市場成交值 5.1 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.48%，歐元貶值 0.51%，越南盾貶值 0.49%，日元貶值 0.29%，新加坡幣貶值 0.24%，新台幣與韓元均貶 0.2%，人民幣貶值 0.06%，亞幣全面走低。

台股今天呈現多空拉鋸，電子權值股普遍走低，傳產股扮演撐盤要角，資金也轉進生技、觀光股，加權指數終場翻紅小漲 8.09 點，收在 15400.91 點，成交量能萎縮至 1875.87 億元。外資昨天終止連續第 14 個交易日買超後，今天持續賣超 32.79 億元。