〈國科會新春記者會〉ChatGPT引風潮 吳政忠：台灣也要有自己的版本

國科會今 (13) 日舉行召開新春記者會，面對近期引爆話題的 ChatGPT 議題，主委吳政忠表示，人工智慧是未來科技重要的議題之一，而 ChatGPT 有一部屬於 Open source，台灣不少學者、研究機構也長期研究，透露幾個月前也請科技辦辦公室著手布局，認為台灣也需要有自己的 ChatGPT 版本。

吳政忠說，OpenAI 推出的 ChatGPT 目前主要英語系語言交換為主，在中文應用領域上較為不順，而台灣又是全球使用中文的國家地區，將是一大優勢，且在相關偏見、法治倫理等因素下，認為台灣有必要推出自己的版本。

針對相關應用何時推出，吳政忠指出，台灣在資源規模上確實不及美國等其他國家，但台灣從過去到現在都不是以預算取勝，並透露去年底 ChatGPT 興起後，就責請科技辦公室布局，同時規劃以台灣 AI 卓越中心 (Taiwan AICoE) 延伸發展相關應用，會儘速推出。

根據國科會規劃，推動台灣 AI 卓越中心 (Taiwan AICoE)，將根基於科研、人才、治理等三大策略目標，部署串接 AI 研發鏈上中下游，同時協調各部會提升資源投入綜效，進而對外促進 AI 科研交流接軌國際，拓展與重要國家及國際機構的合作機會，型塑台灣做為國際級 AI 研發聚落。

隨著 ChatGPT 熱潮席捲全球，吳政忠說，相關應用已成熟運用在生活，未來中小企業也可望擴大採用，而台灣也須訓練自己的 ChatGPT，以防產生所謂的「思想偏差」，而中文領域正是台灣切入的優勢，也可望透過中文內容行銷國際，他更特別提及歐盟各國近年對「中國孔子學院」的疑慮，認為未來全球民主、極權陣線將會有分割。

值得一提的是，中國百度 (09888-HK) 近日就宣布旗下類 ChatGPT 產品確定命名為「ERNIE Bot」(文言一心)，並規畫將在 3 月完成內測面向公眾開放，主要就是以簡體中文應用為主，而當時就有分析指出，相關言論審查將是其發展的一大障礙。