盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.41%報14.9元，成交3,384張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.41%，13日10:29報14.9元，成交3,384張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

映泰(2399-TW)近5日股價下跌4.08%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.29%。台灣加權指數下跌0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+559 張
  • 外資買賣超：+584 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張
  • 融資增減：-26 張
  • 融券增減：-24 張

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