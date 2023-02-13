盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.41%報14.9元，成交3,384張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.41%，13日10:29報14.9元，成交3,384張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價下跌4.08%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.29%。台灣加權指數下跌0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+559 張
- 外資買賣超：+584 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：-26 張
- 融券增減：-24 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.94%
$13,394
原投組報酬率
+24.78%
$12,478
投組標的成分
40%
6235
20%
3454
20%
8227
10%
2727
10%