盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.17%報56.6元，成交14,897張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.17%，10日12:38報56.6元，成交14,897張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲4.71%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.87%。櫃買指數上漲1.26%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+946 張
- 外資買賣超：-682 張
- 投信買賣超：+1,292 張
- 自營商買賣超：+336 張
- 融資增減：+101 張
- 融券增減：+88 張
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