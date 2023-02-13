盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.25%報283.5元，成交19,713張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.25%，13日10:02報283.5元，成交19,713張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲11.45%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.17%。台灣加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-709 張
- 外資買賣超：-1,309 張
- 投信買賣超：+613 張
- 自營商買賣超：-13 張
- 融資增減：+708 張
- 融券增減：+201 張
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近5日籌碼
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+14.93%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
6235
20%
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20%
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