盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.04%報191.0元，成交1,479張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.04%，02日09:11報191.0元，成交1,479張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲16.22%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.1%。台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,427 張
  • 外資買賣超：+705 張
  • 投信買賣超：+16 張
  • 自營商買賣超：+706 張
  • 融資增減：+833 張
  • 融券增減：+29 張

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