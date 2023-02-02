盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.04%報191.0元，成交1,479張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.04%，02日09:11報191.0元，成交1,479張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲16.22%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.1%。台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,427 張
- 外資買賣超：+705 張
- 投信買賣超：+16 張
- 自營商買賣超：+706 張
- 融資增減：+833 張
- 融券增減：+29 張
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+31.52%
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原投組報酬率
+21.87%
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投組標的成分
40%
5258
20%
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20%
3289
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