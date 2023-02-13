盤中速報 - 友訊(2332)股價大漲至16.4元，漲幅達7.19%

友訊(2332-TW)13日09:49股價上漲1.1元，報16.4元，漲幅7.19%，成交5,341張。

友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為主要銷售自有品牌之網路集線器、交換器等。網路介面卡、數位家庭產品。

近5日股價下跌1.92%，台灣加權指數下跌0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-862 張
  • 外資買賣超：-849 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張
  • 融資增減：+57 張
  • 融券增減：-5 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+23.24%

$12,324

原投組報酬率

+16.94%

$11,694

投組標的成分

  • 40%

    華孚

    6235

  • 20%

    晶睿

    3454

  • 20%

    巨有科技

    8227

  • 10%

    王品

    2727

  • 10%

    台中銀中國精選成長基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞