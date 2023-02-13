盤中速報 - 友訊(2332)股價大漲至16.4元，漲幅達7.19%

友訊(2332-TW)13日09:49股價上漲1.1元，報16.4元，漲幅7.19%，成交5,341張。
友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為主要銷售自有品牌之網路集線器、交換器等。網路介面卡、數位家庭產品。
近5日股價下跌1.92%，台灣加權指數下跌0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-862 張
- 外資買賣超：-849 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
- 融資增減：+57 張
- 融券增減：-5 張
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