鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為63.57元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.28元上修至3.34元，其中最高估值4.76元，最低估值3.09元，預估目標價為63.57元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.76
|6.01
|4.5
|3.57
|最低值
|3.09
|4.47
|4.5
|3.57
|平均值
|3.75
|5.24
|4.5
|3.57
|中位數
|3.34
|5.24
|4.5
|3.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|4,379,838.12
|4,253,707.28
|最低值
|3,487,039.58
|4,116,909.96
|平均值
|3,804,505.28
|4,185,308.62
|中位數
|3,775,261.77
|4,185,308.62
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.5
|4.22
|2.74
|0.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,649,189
|10,728,583
|9,174,740
|6,428,894
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1795/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。