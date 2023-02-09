盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.08%報282.5元，成交10,165張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.08%，09日09:47報282.5元，成交10,165張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲19.58%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲6.1%。台灣加權指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,976 張
- 外資買賣超：+2,887 張
- 投信買賣超：+544 張
- 自營商買賣超：+545 張
- 融資增減：-96 張
- 融券增減：+441 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.74%
$12,674
原投組報酬率
+20.83%
$12,083
投組標的成分
40%
2607
20%
6643
20%
6235
10%
6533
10%