盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.08%報282.5元，成交10,165張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.08%，09日09:47報282.5元，成交10,165張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價上漲19.58%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲6.1%。台灣加權指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,976 張
  • 外資買賣超：+2,887 張
  • 投信買賣超：+544 張
  • 自營商買賣超：+545 張
  • 融資增減：-96 張
  • 融券增減：+441 張

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