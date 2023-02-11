〈熱門股〉雲品周漲逾1成 寫掛牌來新高價

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 館內外住房、餐飲均受惠邊境解封和內需市場大幅轉強，股價自 11 月以來持續走揚，本周續漲 12.6%，最高來到 79.1 元，寫下掛牌上市以來新高價。

雲品甫公布 1 月合併營收 2.75 億元，月增 3.38%，年增 32.68%，並創單月次高紀錄，顯示觀光和餐飲市場趨於熱絡，第一季營運可期。

展望後市，雲品指出，將透過君品酒店和雲品溫泉酒店的營運復甦和館外宴會餐飲、委託經營管理事業的受理，持續創新與優化營運動能。

其中，為加強布局疫後觀光市場，雲品溫泉酒店將於 3 月 5 日至 3 月 17 日進行大型裝修工程，共閉館 13 天調整遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，估計 6 月後全數完工，屆時可提供旅客更頂級的服務。

而君品酒店的國際旅客已回流約 5 成，以新加坡、馬來西亞和部分韓國旅客為主。

餐飲方面，雲品採多頭進擊策略，旗下君品 Collection 委託經營的茹曦酒店在雲品的經營下營收倍增，尤其在吃到飽同業調漲價格的趨勢下，採不漲價作法，藉此強化品牌競爭力。

雲品進一步說明，館外餐飲與委託經營管理的項目受惠於大型外燴、婚宴、尾牙與工商感恩餐會等活動，去年全年的接單營收大增 225%，而農曆年後 2-3 月間仍有春酒和去年遞延辦理的婚宴場次持續辦理，包括淡水「嘉廬」、桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」、台北茹曦酒店等穩定接單中，對疫後復甦的力道有正面助益。

而台中水湳圓觀 (Palazzo Colonna) 預計 5 月加入營運行列，目前訂單已看到今年底。

君品 Collection 委託經營和直營宴會廳總桌數已達 900 桌，隨著疫情趨緩、今年好日子天數多達 90 多天的助攻下，雲品樂觀看，全年的婚宴接單量仍有可觀的成長空間。