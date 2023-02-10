〈中經院發布PMI〉1月我製造業PMI創新低 惟緊縮速度有觸底反彈跡象

中華經濟研究院今 (10) 日公布， 1 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為 40.4%，較上月下跌 3.3 個百分點，已連 7 個月呈現緊縮，更是指數自 2012 年 7 月創編以來新低；而製造業未來六個月展望指數已連 9 個月緊縮，惟緊縮速度持續回升，本月指數回升 9.6 個百分點至 38.9%，是去 (2022) 年 6 月以來高點。

中經院認為，PMI 指數緊縮速度趨緩，有觸底反彈的跡象。

中經院統計，PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨也呈現緊縮。

其中，由於農曆年落在 1 月中旬且農曆年假期長達 10 天，經季節調整後，新增訂單和生產指數仍較去年 12 月緊縮，二指數分別回跌 5.4、10.6 個百分點至 34.4%、32.1%。

1 月六大產業全數回報 PMI 緊縮，各產業依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (35.1%)、電子暨光學產業 (35.2%)、化學暨生技醫療產業 (39.2%)、基礎原物料產業 (42.4%)、交通工具產業 (42.6%) 和食品暨紡織產業 (45.7%)。

而六大產業全數回報未來六個月展望呈現緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業 (34.4%)、交通工具產業 (34.8%)、電力暨機械設備產業 (39.0%)、食品暨紡織產業 (43.5%)、基礎原物料產業 (45.1%) 和化學暨生技醫療產業 (47.3%)。