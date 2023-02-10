汽車零組件廠1月營收出爐 聯嘉月增近6成

汽車零組件廠今 (10) 日公布營收，英利 - KY、精確、耿鼎營收皆較前月下滑雙位數，不過，聯嘉、劍麟無畏春節工作天數減少影響，營收較前月成長，其中聯嘉更是較去年 12 月成長近 6 成，
聯嘉 (6288-TW) 1 月營收 3.47 億元，月增 57.6%、年減 7.9%，展望今年，公司認為，今年將有 4-5 款新車訂單可望開始量產，加上密西根廠產能逐步拉升，兩動能帶動下，目標今年營收增加 3 成、獲利同步成長。
安全氣囊廠劍麟 (2228-TW) 1 月營收 3.55 億元，月增 3.6%、年減 3.9%，劍麟表示，持續深化與品牌車廠與 Tier 1 汽車安全零組件供應商新品研發，目前訂單能見度高，加上波蘭廠學習曲線精進挹注，未來營運可望增溫。
英利 - KY (2239-TW) 1 月營收 19.27 億元，月減 24%、年減 9.85%，英利因應電動車市場持續成長，今年將擴大電動車布局，啟動人民幣近 8 億元籌資計畫。
另外，精確 (3162-TW) 1 月營收 2.06 億元，月減 33%、年增 45.9%；耿鼎 (1524-TW) 1 月營收 1.46 億元，月減 33.2%、年減 28.3%；百達 - KY (2236-TW) 1 月營收 1.27 億元，月減 17.15%、年增 .6.5%。