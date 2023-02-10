不敵美反傾銷稅衝擊 泰豐觀音廠暫時停產

泰豐輪胎 (2102-TW) 今(10)日公告，由於持續受美國反傾銷高關稅政策衝擊，財務虧損狀況嚴峻，為避免虧損擴大，不得不暫停觀音廠生產；此次停工項目占泰豐營收比重達 9 成，且等同全面暫停在台生產。

泰豐表示，2021 年起受美國商務部 (DOC) 開始對台灣多國乘用及輕卡車胎課徵高額反傾銷關稅影響，泰豐稅率高達 84.75%，嚴重衝擊銷售占比 8 成以上的美國市場，中壢廠停產後，營收驟降約 8 成以上。

泰豐指出，由於美國反傾銷高關稅政策至今仍持續中，公司現階段對美國出口頓失競爭力，使營運發生困難，財務虧損狀況嚴峻。

泰豐說明，且今年以來，全球經濟因受疫情、通膨影響及美國聯準會採緊縮貨幣政策之升息壓力，導致進口及消費者物價大幅上漲，公司生產成本壓力倍增，雖然試圖轉換銷售市場，並洽談東南亞代工，但受全球經濟不景氣、烏俄戰爭及疫情、通膨影響，代工計劃延緩。

泰豐觀音廠去年產能約 150 萬條、產量約 111 萬條。泰豐說，公司短期內仍無法擺脫虧損困境，營運狀況逐步惡化，更造成財務重大壓力，不得不暫時停止觀音廠生產，重新檢討供應鏈定位與海內外銷售佈局；目前東南亞代工產線仍在試車，部分中國產能由南港協助代工。

至於銷售方面，泰豐說明，觀音廠停產前已備好庫存，以因應國內經銷與海外客戶短期需求，減緩轉換供貨來源的衝擊，目前暫時轉往東南亞尋找代工廠，以避開反傾銷稅，對重返美國大胎市場已取得明確進展。

此外，泰豐中壢舊廠土地開發案也有新進度，為籌措泰豐重劃會經費及改善財務結構，並充實營運週轉資金，同時因應未來原物料上漲及拆遷補償金調增所需之增加成本，董事會通過擬預售重劃完成取得之部分重劃土地。

泰豐為辦理預售土地事宜，授權泰豐董事長及所涉土地子公司董事長，辦理預售泰豐 100% 持有子公司福誠開發、榮誠開發、泰誠開發因重劃取得部分土地之預售、招標規畫。

