盤中速報 - 聯亞(3081)急拉2.36%報130.0元，成交1,206張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速2.36%，10日10:51報130.0元，成交1,206張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價上漲1.18%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.12%。櫃買指數上漲1.26%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,572 張
  • 外資買賣超：+1,589 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張
  • 融資增減：-271 張
  • 融券增減：+28 張

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