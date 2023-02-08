盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.21%報133.0元，成交1,240張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.21%，08日09:14報133.0元，成交1,240張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲4.71%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲4.93%。櫃買指數上漲3.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+275 張
- 外資買賣超：+197 張
- 投信買賣超：-287 張
- 自營商買賣超：+365 張
- 融資增減：-410 張
- 融券增減：+48 張
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