鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至4.49元，預估目標價為141元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.54元下修至4.49元，其中最高估值5.46元，最低估值3.74元，預估目標價為141元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|5.46
|10.01
|最低值
|3.74
|5.65
|平均值
|4.62
|7.2
|中位數
|4.49
|5.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|2,873,000
|3,682,000
|最低值
|2,509,226.1
|2,799,317.65
|平均值
|2,593,903.26
|3,131,439.22
|中位數
|2,534,000
|2,913,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|3.71
|6.5
|4.97
|7.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,872,703
|2,309,089
|2,136,270
|2,362,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3081/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。