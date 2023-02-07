盤中速報 - 聯亞(3081)急拉3.09%報133.5元，成交1,600張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速3.09%，07日10:17報133.5元，成交1,600張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲9.01%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲5.75%。櫃買指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,221 張
- 外資買賣超：-1,462 張
- 投信買賣超：-287 張
- 自營商買賣超：+528 張
- 融資增減：+513 張
- 融券增減：+60 張
最新相關新聞
聯亞(3081-TW)近5分K漲速3.09%，07日10:17報133.5元，成交1,600張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲9.01%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲5.75%。櫃買指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.54%
$11,554
原投組報酬率
+9.26%
$10,926
投組標的成分
40%
3454
20%
3693
20%
2731
10%
6712
10%