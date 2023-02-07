盤中速報 - 聯亞(3081)急拉3.09%報133.5元，成交1,600張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速3.09%，07日10:17報133.5元，成交1,600張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價上漲9.01%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲5.75%。櫃買指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,221 張
  • 外資買賣超：-1,462 張
  • 投信買賣超：-287 張
  • 自營商買賣超：+528 張
  • 融資增減：+513 張
  • 融券增減：+60 張

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