外資調節金融族群 反手買超台積電、鴻海等電子指標股

台股今 (9) 日小跌 19.46 點收 15598.71 點，外資轉為賣超 5.45 億元，台指期淨多單也減少 1016 口至 1.07 萬口，個股方面，外資大賣金融股，買超集中在電子指標股，包含台積電 6954 張、鴻海 5817 張。

除了台積電跟鴻海外，外資買超最多的是友達 1.37 萬張，還有華孚 9450 張、日月光投控 7797 張、欣興 4279 張、元太 3904 張，另有漢翔 6405 張、中興電 5051 張、精剛 3124 張。

外資賣超多為金融股，玉山金 8039 張、中信金 5946 張、第一金 4792 張、國泰金 3828 張、華南金 3640 張、開發金 3556 張、新光金 3381 張，另有元大台灣 50 反 1 1.14 萬張、國泰永續高股息 1.07 萬張等 ETF。

外資其餘賣超個股還有群創 9941 張、華邦電 8222 張、中華電 5617 張、新纖 3954 張，長榮航 3708 張、長榮 3039 張，以及裕隆 2890 張。

投信今日終止連 8 買，賣超 2.95 億元，賣超個股依序為金像電 5178 張、欣興 3115 張、遠東新 1491 張、聯茂及合勤控逾千張，國巨 846 張，台達電 820 張、世紀鋼 810 張。

投信買超依序則為康舒 2897 張、開發金 2363 張、友達 2275 張、仁寶 2034 張、永豐金 1728 張、中興電 1560 張、英業達 1552 張、元大金及宏碁各逾 1300 張、漢翔 1117 張。