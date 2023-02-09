吃喝玩樂都貴！我1月CPI年增率又衝破3% 創6個月高

主計總處今 (9) 日公布 1 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率再度衝破 3%、來到 3.04%，創 6 個月來新高，若扣除蔬菜水果，漲 2.88%，再剔除能源後總指數 (即核心 CPI) 仍漲 2.98%，顯示通膨壓力仍大，各細項中，高麗菜飆漲近 60%、出國旅費大漲逾 40%、旅館住宿費也漲超過 25% 最為驚人。

主計總處說明，由於今年農曆春節連假較去年提前，採購需求和部分服務費 (如旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等) 循例加價時程均較上年提早，同時，外食費、肉類、水產品、蛋類、家庭用品和交通工具價格也上漲。

其中，價格高漲者主要有，高麗菜漲 58.06%、國外旅遊團費漲 42.48%、旅館住宿費漲 27.55%、鮭魚漲 23.64%、雞蛋漲 16.56%、沙拉油及調理油漲 14.17%、國內旅遊團費漲 12.00%、計程車資漲 8.57%、西式早點 (如漢堡、三明治) 漲 8.06%、豬肉漲 7.60%、麵包漲 7.17%、衛生紙、面紙及紙巾漲 7.08%、糕餅點心漲 6.86%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 6.78%、鮮奶漲 5.87%、洗髮及剪髮漲 5.64% 等。和

主計總處指出，合計 368 個查價項目群中，上漲者多達 298 項，權數 86.4%，僅 52 項下跌。

圖表：主計總處提供。

若以 7 大類來看，以食物類漲 5.27% 最多，為 4 個月來高點，其中，蔬菜因去年比較基期較低，大漲 28.25%，蛋類和肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 15.74%、5.72%，調理食品、水產品、乳類和外食費也分別漲 6.46%、5.92%、4.75% 和 4.33%，惟水果價格下跌 4.01%，抵銷部分漲幅。

另外，教養娛樂類漲 4.49%，反映春節期間娛樂服務費上漲 12.55% 所致，而雜項類漲 2.58%、居住類漲 2.49%。

若觀察主要國家，去年我國 CPI 漲 2.95%，歐元區漲 8.4%，美國漲 8.0%，新加坡漲 6.1%，南韓漲 5.1%，日本漲 2.5%，中國大陸漲 2.0%，香港漲 1.9%；而最新公布我國 1 月 CPI 漲 3.04%，歐元區漲 8.5%，南韓漲 5.2%。