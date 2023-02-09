〈台幣〉外資縮手觀望 連6貶收30.068元 探近2周低點

受美國聯準會官員放鷹影響，美股全面走低，台北股匯今 (9) 日連袂走軟，新台幣兌美元匯率終場微貶 0.8 分，以 30.068 元作收，為連 6 貶，為近 2 周以來的低點，匯市整體交投偏淡，外資縮手觀望，台北及元太外匯市場總成交值 13.275 億美元。

美元持續走強，新台幣匯率連日走低，今天以 30.09 元開盤後，一度觸及 30.1 元關卡，貶值 4 分，市場觀望氣氛濃厚，匯價貶勢有限，終場收在 30.068 元，為 1 月底以來新低，台北外匯市場成交金額 8.88 億美元，元太外匯市場成交金額 4.395 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小漲 0.09%，歐元貶值 0.24%，日元貶值 0.2%，新加坡幣、人民幣約貶 0.07-0.08%，新台幣與韓元約貶 0.02-0.03%，亞幣普遍走軟。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯周三接受華爾街日報（WSJ）採訪時表示，Fed 官員去年 12 月的預測是今年利率走向的良好指引，政策可能需要在未來幾年保持限制性水準以壓低通膨。

台股今日開低，台積電、聯發科等電子權值股熄火，隨著金融股止跌回穩，加權指數跌勢也收斂，終場小跌 19.46 點，收在 15598.71 點。三大法人均站賣方，外資反手賣超逾 5 億元。