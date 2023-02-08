〈台幣〉午後豬羊變色 連5貶收30.06元 探逾1周新低

美國聯準會主席鮑爾談話降低市場對升息的疑慮，帶動美股強彈，台股同步大漲 217 點，站上 15600 點關卡，新台幣兌美元匯率今 (8) 日早盤重返 2 字頭，一度升抵 29.976 元，但午盤後豬羊變色，匯價由升轉貶，終場收在 30.06 元，貶值 1.7 分，為連 5 貶，探逾 1 周新低，台北及元太外匯市場總成交值 16.26 億美元。

外資近來偏向匯出，新台幣匯率連日走弱，昨天失守 30 元整數大關，今天以 30 元升值開盤後，一度衝上 29.976 元，升值 6.7 分，但美元買盤略勝一籌，匯價轉貶，再度摜破 30 元，以 30.06 元作收，小貶 1.7 分，台北外匯市場成交金額 10.43 億美元，元太外匯市場成交金額 5.83 億美元。

台股今天展開強彈，台積電聯手 IC 設計族群攻高，電子股成交值占大盤比重近 7 成，並出現七千金榮景，加權指數終場上漲 217.26 點，收在 15618.17 點，創 7 個多月以來的收盤新高，三大法人同站買方，外資回頭買超 141.57 億元。

鮑爾 7 日出席活動時指出，通膨緩解處在非常早期階段，這可能是一個漫長的過程，過程可能很坎坷，必須把利率保持在限制性水準一段時間。就業市場方面，鮑爾表示若強勁的就業數據持續下去，需要進一步升息來冷卻通膨，借貸成本可能要達到高於 Fed 先前預估的高峰。美元指數 7 日自一個月高點回落。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.47%，日元強彈 0.98%，歐元升值 0.32%，新加坡幣升值 0.28%，人民幣也升 0.1%，韓元則貶值 0.38%，新台幣及越南盾同步走軟，亞幣走勢不同調。