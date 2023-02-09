歐洲部分公司醞釀降價 為通膨見頂的最新跡象

歐洲的一些公司表示，隨著能源和其他原材料成本的飆升有所緩解，他們可能會取消近年來的漲價措施，這可能會減輕消費者的負擔。

這將是歐元區通膨已見頂的最新跡象，並增加歐洲地區經濟軟著陸的希望，而軟著陸的預期，是推動今年股市上漲的一大因素。

不過，這一情況仍不是非常普遍。一些公司依然面臨更高的工資和借貸成本，它們可能需要時間才能反映為商店售價，而消費品和食品生產商以及零售商，依然會轉嫁漲價的費用。

歐洲瓦楞紙包裝巨頭 Smurfit Kappa 周三 (8 日) 表示，由於投入成本漲勢放緩，該公司在去年最後幾個月保持價格穩定。

公司執行長 Tony Smurfit 指出，由於與一些客戶簽定的合約條款，下半年價格將「不可避免」地下跌。除此之外的任何降價，都將取決於關鍵投入成本是否持續下降。

Smurfit 稱，公司將在未來 6 個月繼續觀察能源和廢紙的價格變動。

Smurfit 表示，作為一項關鍵投入成本，再生紙的價格在 2022 年上半年每噸上漲了 100 歐元，但自 6 月以來每噸下降了 160 歐元。牛皮紙板的價格在去年上半年每噸上漲了 60 歐元，之後每噸下跌了 120 歐元。

不過，一些公司不會削減開支，因為它們要保護利潤率，或面臨更高的工資和借貸成本。

塗料製造商 Akzo Nobel 周三表示，將在除中國以外的所有地區進一步提高價格，以補償通膨對工資和內陸運費的影響。

分析師認為，包裝等商品公司為了保住市場份額，可能面臨更大的降價壓力。晨星股票市場策略師 Michael Field 指出，擁有更大定價權的公司，如奢侈品行業的公司，可能並不會降價。