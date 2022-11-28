迎疫後解封與南向商機 6家KY公司法說12月起登場

為提升第一上市公司 (KY 股) 的能見度與競爭優勢，證交所規劃自 12 月起舉辦「疫後解封」與「新南向投資」主題式業績發表會，邀請台南 - KY、佐登 - KY、志強 - KY、百達 - KY、富林 - KY 及全宇生技 - KY 等 6 家公司與會，揭露營運績效、產業脈動與未來發展計畫。

根據證交所規劃，12 月 5 日登場是由疫後解封打頭陣，包括台南 - KY(5906-TW)、佐登 - KY(4190-TW) 與志強 - KY(6768-TW)，其中台南 - KY 為生活產業品牌及銷售通路, 業務包括品牌代理開發、生產，通路發展及文創百貨，今年前三季合併營收達 12.86 億元，年增幅 26.72%，每股純益 1.79 元。

佐登 - KY 則是專業美容美體產品領導品牌, 今年 10 月佐登妮絲城堡於嘉義正式營運, 更為集團增添營收成長動能，今年前三季合併營收達 19.48 億元，每股純益 0.51 元。

至於志強 - KY 則是代工鞋類產品製造，是全球最大足球鞋代工製造商，客戶包括全球最大運動用品商 Adidas、Nike、Puma 及新客戶 Brooks 等，今年前三季合併營收達 137.48 億元、年增 45.37%，每股純益 7.45 元。

12 月 6 日則以新南項投資為主，登場的公司分別為百達 - KY、富林 - KY、全宇生技 - KY。其中百達 - KY 為汽車零組件供應商, 產品主要為門鎖、座椅及排氣類沖壓件, 在新加坡、中國無錫、印尼雅加達及匈牙利皆有生產據點。今年前三季合併營收 10.26 億元、年增幅 1.52%、每股純益 0.94 元。

富林 - KY 則在越南深耕多年，為全球各類 PVC、PU 人造皮革提供者，產品廣泛用於傢俱、皮包箱、車輛、球類及雨衣等，今年第三季合併營收約 23.17 億元、年增幅 16.31%、每股純益 4.54 元。

另外，全宇生技 - KY 營運主體位在馬來西亞, 是一家集合了生物科技、綠色農業、循環經濟、環保概念及南向先驅之五大核心優勢的微生物運用公司。今年前三季合併營收達 28.21 億元，年增幅高達 85.11%，每股純益 5.02 元。