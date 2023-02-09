港股知乎股價飆漲50% 這類美國中概股接棒A股狂歡

中國 A 股市場 ChatGPT 概念股行情周三（8 日）走勢分歧，港股和美國中概股則因 ChatGPT 題材而頻頻大漲，港股知乎 (02390-HK) 股價上漲近 40%，創上市以來新高，美股有道、極光股價也大幅走高。

《券商中國》報導，A 股 ChatGPT 概念股周三走勢分歧，多數概念股下跌，其中神思電子重挫 9.78%、博彥科技大跌 6.6%、福石控股重摔 8.77%。

不過，港股知乎股價周三盤中一度飆漲逾 50%，收盤勁漲 39.57%，收報 32.45 港元，刷新去年 4 月在港交所上市以來新高。

美國中概股也異常興奮，其中有道盤前股價一度暴漲逾 20%，終場勁揚 7.09%。據《財聯社》報導，有道人工智慧（AI）技術團隊採用 ChatGPT 同源技術 AIGC，正在探索 AI 口語老師、中文作文批改等學習場景應用，將儘快推出 demo 版產品。

極光美股盤前一度狂漲逾 30%，此前該公司宣布，將在核心產品極光推送中整合 ChatGPT 技術，推出「AI 創作」工具。

美企正在加速整合 ChatGPT，推動商業化開發，中企如何看待此次「技術革命」？近日百度證實將推出類 ChatGPT 工具「文心一言」，首站可望直接接入百度搜索，提供多答案回覆、智慧生成等功能。

不過，被資金炒作的 A 股相關公司近日紛紛表示，「暫未擁有 ChatGPT 技術」、「ChatGPT 並未對公司產生任何收入」。

知乎是一個網路問答社區和創作者聚集的原創內容平台，去年第 3 季財報顯示，知乎社區內容量累計已超過 5.79 億條，問答量超過 4.82 億條，月活躍用戶達到 9,700 萬人，這些優質內容將有效促進 AIGC 大模型開發。

此外，從 Bing 中文網頁的問題回答中，不難發現不少答案來自知乎。正是基於在數據方面的優勢，類似於 Quora 推出 Poe，市場看好知乎有望從 ChatGPT 熱潮中受益。

有投資人表示，知乎股價上漲是「躺贏」。知乎顯然並未準備好迎接 AICG 時代，暫時也無法像 Quora 那樣早早推出聊天機器人產品，其股價大漲，或許是市場預料 ChatGPT 中文知識問答火爆會盤活知乎站內眾多問答，站內流量有望持續上升。

也有機構認為，ChatGPT 目前使用有侷限性，模型仍有改善空間。中銀國際指出，不會低估 ChatGPT 帶來的潛在顛覆性，但目前從用戶體驗、應用場景、進入壁壘、商業化潛力等層面來看，ChatGPT 未能證明巨大投資成本具合理性。

今年來股價漲幅最高的海天瑞聲 (688787-CN) 則表示，已注意到 ChatGPT 等 AIGC 類話題在國內外引發大量討論，這對產業界更加重視 AI 整體發展是一大利好，但海天瑞聲始終秉承冷靜、理性、專業態度看待 ChatGPT 等產業界新現象對業務的實質影響。