拜登否認氣球事件重創美中關係 葉倫仍盼訪中之旅成行

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (8 日) 否認美中關係因偵查氣球事件受到打擊，重申不會尋求衝突，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 也表示，她仍希望訪中之旅能夠成行，但沒有提出具體細節。

拜登周三登上美國公共電視網 (PBS) 節目《Newshour》，當被問及全球兩大經濟體間的關係是否遭受重大打擊時，他予以否認。

拜登說：「因為擊落一個在美國領空搜集資訊的氣球而讓關係變得更糟？你聽我說，我向習近平明確表示，我們將和中國全面競爭，但不會尋求衝突，目前情況就是這樣。」

拜登並說，自氣球事件爆發以來，他還沒有和習近平交談過。

拜登周二 (7 日) 晚間的國情咨文演說，並沒有具體提到氣球事件，但他將上周發生的事件稱作對美國主權的威脅，並點名中國國家主席習近平，稱中國領導人在全球的處境不利，美國和其他民主國家則在過去兩年變得更強大。

儘管如此，拜登堅稱，美中兩國在部分領域仍可展開合作，他會在捍衛美國利益的同時尋找這些機會。

另一方面，美國財政部長葉倫周三受訪表示，改善美中溝通很重要，她仍希望能夠訪問中國，並和中國經濟層級官員會面。

葉倫上月與中國國務院副總理劉鶴在瑞士蘇黎世會面，美國財政部不久後宣布葉倫計劃出訪中國的消息。

葉倫沒有提供更多出訪的具體細節，僅稱出發時間取決於國務院和國防部。在氣球事件爆發後，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 已延後本月稍早的北京行。