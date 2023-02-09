〈貴金屬盤後〉評估Fed利率前景 黃金震盪連三漲 

黃金期貨周三 (8 日) 連續第三天上漲，投資人持續評估聯準會 (Fed) 主席鮑爾前一日的發言，並從其他經濟數據中尋找蛛絲馬跡。

4 月交割的紐約黃金期貨價上漲 5.90 美元或 0.3%，收在每盎司 1890.70 美元，是 2 月 2 日以來最高收盤價。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Megar 說：「主要焦點在於 1 月非農就業報告出爐後情緒的轉變。大家原本認為鮑爾會藉這個機會讓市場下跌一點，但他沒有這麼做。」他預測金價會持續盤整，短期內的下跌都是買點。

鮑爾周二說，若美國經濟保持強勁，利率可能得升得比預期更高，但重申他認為「通膨減緩」(disinflation) 的過程已經展開。

投資人還在消化鮑爾的演說，金價周三走勢震盪，雖然終場收高，但低於盤中高點，而且盤中一度走跌。

紐約聯準準備銀行總裁威廉斯周三表示，他認為未來若降息，主因將會是為了因應日後通膨偏低的可能性。

黃金對美國升息極為敏感，因其本身不孳息，在升息環境下美元和美債殖利率上揚，會提高持有黃金的機會成本。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 預測，金價走勢將保持震盪，鮑爾的談話實際上為美元指數開啟了顛簸的道路。

ICE 美元指數 (DXY) 周三下跌約 0.1% 至 103.34，延續周二小跌格局。美國 10 年期公債殖利率略降至 3.705%。

Aslam 表示，市場如今押注接下來將有不只一次幅度為 1 碼的升息

，讓美元指數有更多上漲空間，這對以為美元光輝日子已過的黃金多頭是打擊。

就業報告後，市場如今關注下周將公布的 1 月消費者物價指數 (CPI)，從中研判美國利率的可能走向。

Kinesis Money 分析師 Rupert Rowling 說：「金價之所以能夠獲得良好的支撐，主因在於央行買盤強勁，包括中國、印度和土耳其。」

Comex 金屬商品交易