〈兔年產業景氣前瞻〉被動元件最壞情況已過 先蹲後跳下半年迎曙光

被動元件廠雖然持續受終端需求走弱、客戶調節庫存影響，上半年看法普遍保守，但廠商看好，最壞狀況已過，下半年需求可望回溫，加上車用、綠能等利基產品趨勢向上，可望帶動營運重返成長。

國內龍頭廠國巨 (2327-TW) 指出，雖然標準型產品庫存及終端需求持續調整，狀況估將延續至上半年，但營收佔比較高的利基型產品訂單動能穩健，將支撐營運表現。

另一方面，國巨併購的兩家歐洲感測器公司 Heraeus Nexensos、Telemecanique Sensors 預計上半年完成交割，都將推升營收及獲利向上，且在減資效益下，每股純益將出現更大成長。

凱美 (2375-TW) 及今展科 (6432-TW) 均認為，雖然整體被動元件產業持續面臨庫存去化，但庫存調整最差的情況已過，下半年市況可望看到好轉；凱美更指出，由於首季過年整體產出減少，有利庫存去化加速，第二季庫存可望回到健康水準。

興勤 (2428-TW) 同樣看好，目前客戶消化庫存狀況優於預期，市況可望提前落底，下半年營運將重返成長；臺慶科 (3357-TW) 則指出，庫存水位已趨近正常，第二季可望看到復甦訊號，下半年有機會迎接旺季，全年營運將重返成長。