精測去年Q4獲利降溫 全年EPS 23.5元 估今年資本支出收斂

測試介面大廠精測 (6510-TW) 今 (8) 日公告去年第四季財報，受客戶需求降溫影響，稅後純益降至 1.78 億元，季減 22.28%，年減 36.43%，每股稅後純益 5.43 元，累積全年則達 23.5 元，且隨著新廠土地款項去年支付完畢，今年資本支出收斂至 4.5 億元，年減約 52%。

精測董事會今日也同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利 11.75 元，配發率維持 50%，預計共發出 3.85 億元的現金。

精測去年第四季營收 11.46 億元，季減 6.68%，年減 9.98%，毛利率 51.1%，季增 0.1 個百分點，年減 3.9 個百分點，營益率 16%，季減 5 個百分點，年減 12 個百分點，稅後純益 1.78 億元，季減 22.28%，年減 36.43%，每股稅後純益 5.43 元。

精測去年營收 43.89 億元，年增 3.48%，毛利率 52.13%，年減 1.9 個百分點，營益率 19.74%，年減 5.75 個百分點，稅後純益 7.71 億元，年減 13.59%，每股稅後純益 23.5 元。

精測表示，去年受 COVID-19 新冠病毒不斷突變、俄烏戰爭、美中科技戰、通膨升溫、全球供應鏈重組等影響，產業景氣由熱轉冷，但公司快速應變、調整產品組合，帶動去年營收仍創歷史新高。

展望今年，精測看好，公司將保持營運彈性，滿足客戶所需，以維持在全球半導體測試介面領域的競爭優勢。