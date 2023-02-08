鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至45.43元，預估目標價為975元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由46.51元下修至45.43元，其中最高估值56.64元，最低估值37.53元，預估目標價為975元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|56.64
|75.65
|最低值
|37.53
|48.95
|平均值
|45.5
|60.29
|中位數
|45.43
|59.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|19,700,067
|23,863,843
|最低值
|15,185,000
|18,861,000
|平均值
|17,178,071.11
|20,874,365.29
|中位數
|17,075,223.02
|20,540,409.32
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|66.29
|44.86
|31.54
|25.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
|10,363,888
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。