鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)目標價調升至700元，幅度約6.87%

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富邦媒(8454-TW)提出目標價估值：中位數由655元上修至700元，調升幅度6.87%。其中最高估值905元，最低估值430元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予富邦媒(8454-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。

富邦媒(8454-TW)今(9日)收盤價為750元。近5日股價下跌4.37%，相關百貨貿易類指數近5日下跌1.92%，台灣加權指數上漲1.28%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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