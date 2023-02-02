盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至988.0元，漲幅達7.39%

譜瑞-KY(4966-TW)02日12:56股價上漲68元，報988.0元，漲幅7.39%，成交1,198張。

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。

近5日股價上漲3.02%，櫃買指數上漲4.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-231 張
  • 外資買賣超：-164 張
  • 投信買賣超：-63 張
  • 自營商買賣超：-4 張
  • 融資增減：+159 張
  • 融券增減：-15 張

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