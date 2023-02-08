歐盟擬禁PFAS化學品 上品原料取得恐添難度

德國、荷蘭等五個國家 7 日向歐盟提議，將禁用上萬種有「永遠化學品」之稱的「全氟 / 多氟烷基物質」 (PFAS)，供應商示警，未來恐對半導體等產業造成影響，此類化學品是半導體設備塗料原料之一，禁令實施上路後，台氟素設備商上品 (4770-TW) 在原料取得上將具備更高難度。

對於歐盟將擴大禁用 PFAS 材料，鐵氟龍氟素設備商上品指出，PFAS 與上游原料廠商製程有關，至於未來禁用後是否會影響原料供給，要再詢問原廠，看生產製程上是否有應對方式。

據 SGS 資料顯示，PFAS 化學品家族龐大，包含全氟羧酸 (PFCA)、全氟辛酸銨 (PFOA)，以及 PFOA 衍生物聚四氟乙烯 (PTFE) (俗稱鐵氟龍) 等，皆是其中相關化合物產物。

許多國家已開始加入提倡禁用 PFAS 行列，目前除德國、荷蘭以外，丹麥、瑞典和挪威也計劃加入，各國提議分兩方面實施，一為全面禁止，二是提出替代品可行性而予以豁免，最快提案 2026 年前生效，醫療設備零組件等領域將獲得 12 個月的過渡期，其他領域則須在 18 個月內進行調整。

除了許多國家加入禁用，化學品大廠 3M 也宣布，將在 2025 年底前完全停止使用 PFAS 材料，全面停產備受爭議的化學品。

隨著全球擴大 PFAS 禁令，將衝擊半導體、電池、飛機、汽車、醫療設備供應鏈；以半導體產業為例，PFAS 中聚四氟乙烯 (PTFE) 都是重要管件、設備的關鍵材料，其中包含半導體使用的 PTFE、PFA 設備內襯與管件等。