〈聯詠法說〉去年Q4毛利率超預期 全年EPS 45.96元寫次高

聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠大尺寸電視急單挹注、OLED 手機驅動 IC 出貨優預期，營收超出財測高標，加上產品組合較佳，毛利率達 40.55%、優於先前預期，不過受業外影響，稅後純益 40.43 億元，較前季略微下滑，每股稅後純益 6.64 元，全年達 45.96 元，改寫歷史次高。

聯詠去年第四季營收 224.2 億元，季增 14.6%，年減 38.65%，毛利率 40.55%，季減 2.1 個百分點，年減 10.9 個百分點，營益率 23.24%，季增 1.49 個百分點，年減 13.56 個百分點，稅後純益 40.43 億元，季減 6.09%，年減 63.02%，每股稅後純益 6.64 元。

聯詠去年全年營收 1099.57 億元，年減 18.77%，毛利率 46.33%，年減 3.45 個百分點，營益率 29.77%，年減 5.52 個百分點，稅後純益 279.7 億元，年減 28.04%，每股稅後純益 45.96 元。

聯詠去年第四季庫存金額 120.29 億元，季減 29.98%，年減 15.21%，總經理王守仁表示，以存貨金額換算週轉天數，去年第四季約 98 天，較去年第三季 110 天有不錯進步，預期今年第一季存貨金額會進一步降低，之後就會回到過去合理的水平，但也強調考量供應鏈穩定，公司也會動態調整。

區分各產品線，聯詠去年第四季中小尺寸驅動 IC 營收比重 39%、大尺寸驅動 IC 26%、SOC 則為 35%。

聯詠今日也同步公告 1 月營收 72.23 億元，月減 7.02%，年減 41.36%。