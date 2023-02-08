盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.29%報17.85元，成交1,115張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.29%，08日10:11報17.85元，成交1,115張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康那香(9919-TW)近5日股價上漲2.02%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲1.03%。台灣加權指數上漲0.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+362 張
  • 外資買賣超：+361 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-211 張
  • 融券增減：+24 張

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