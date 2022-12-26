盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.41%報19.1元，成交4,066張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.41%，26日09:53報19.1元，成交4,066張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康那香(9919-TW)近5日股價上漲4.37%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲0.72%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,553 張
  • 外資買賣超：-3,525 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：-23 張
  • 融資增減：+501 張
  • 融券增減：+238 張

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