盤中速報 - 康那香(9919)急跌-2.14%報18.3元，成交3,892張

康那香(9919-TW)近5分K跌速2.14%，23日09:10報18.3元，成交3,892張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康那香(9919-TW)近5日股價下跌0.85%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌0.8%。台灣加權指數下跌1.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,349 張
- 外資買賣超：-3,320 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：-24 張
- 融資增減：+513 張
- 融券增減：-64 張
最新相關新聞
康那香(9919-TW)近5分K跌速2.14%，23日09:10報18.3元，成交3,892張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康那香(9919-TW)近5日股價下跌0.85%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌0.8%。台灣加權指數下跌1.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.75%
$12,675
原投組報酬率
+19.20%
$11,920
投組標的成分
40%
1752
20%
2441
20%
2014
10%
4114
10%