盤中速報 - 康那香(9919)急跌-2.14%報18.3元，成交3,892張

康那香(9919-TW)近5分K跌速2.14%，23日09:10報18.3元，成交3,892張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康那香(9919-TW)近5日股價下跌0.85%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌0.8%。台灣加權指數下跌1.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,349 張
  • 外資買賣超：-3,320 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：-24 張
  • 融資增減：+513 張
  • 融券增減：-64 張

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