盤中速報 - 上銀(2049)急跌-2.29%報235.5元，成交1,511張

上銀(2049-TW)近5分K跌速2.29%，08日09:18報235.5元，成交1,511張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

上銀(2049-TW)近5日股價上漲4.04%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲2.47%。台灣加權指數上漲0.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,761 張
  • 外資買賣超：+590 張
  • 投信買賣超：+1,293 張
  • 自營商買賣超：-122 張
  • 融資增減：-303 張
  • 融券增減：+105 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.79%

$13,579

原投組報酬率

+26.52%

$12,652

投組標的成分

  • 40%

    神準

    3558

  • 20%

    旺矽

    6223

  • 20%

    華孚

    6235

  • 10%

    精剛

    1584

  • 10%

    駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞