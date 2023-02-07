Bed Bath & Beyond擬發行股票募資逾10億美元 股價大跌

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 股票在周二 (7 日) 盤前交易大跌 31%，因這家陷入困境的零售商計畫經由發行股票籌集多達 10.25 億美元。

BBBY 在周一大漲 92% 收盤後發布了上述公告，這家幾近破產的公司最近的反彈繼續獲得動力。該股在周一盤中一度飆升 120%。

根據 S3 Partners 編製的數據，這家零售商的股票被大量放空，空頭部位約占流通股的 53%。

Bed Bath & Beyond 在 2022 年底的債務和虧損累計超過 10 億美元，瀕臨破產邊緣，一直在努力保有現金。

該公司在最近的監管文件中警告，它已收到摩根大通 (JPM-US) 的違約通知，並且沒有足夠的資金來償還貸款。

過去一個月，網紅股整體上漲，因為部分會讓人想起 2021 年「迷因股熱潮」的交易在今年重新流行起來。

GameStop (GME-US) 今年來上漲了 29%，而 AMC (AMC-US) 自 2023 年初以來上漲 68%。AMC 周一因股價盤中上漲 19% 而短暫停牌；收盤上漲 11%。

Bed Bath & Beyond 股價在 1 月 6 日觸及 52 周低點 1.27 美元，之後股價翻了 2 倍多。

在過去的一個月裡，投資人採取了貿進的投資方式，除了去年的迷因個股之外，與人工智慧相關的股票也成為了最大贏家。

人工智慧製造商 C3.ai (AI-US) 周一上漲 6%，而 BigBear.ai (BBAI-US) 等規模較小、知名度較低的公司股價飆升 18%，語音人工智慧公司 SoundHound (SOUN-US) 飆升 42%。