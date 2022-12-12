威宏受惠邊境解封+產能擴充 2023年業績估雙位數成長

在歐美邊境解封及客戶補庫存等因素帶動下，專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY (8442-TW) 下半年單月營收進入歷史高檔區，前 11 月營收 79.04 億元並已超越史上任何個年度，在訂單加持及新增生產挹注之下，公司樂觀看 2023 年營收仍能有雙位數的成長。

威宏 - KY11 月合併營收為 7.12 億元，月增 8.08%，年增 27.14%，續創歷年同期新高，累計 2022 年前 11 月營收為 79.04 億元，年增 62.51 已超越歷年全年營收表現。威宏指出，精品包袋拉貨持續暢旺，樂觀 2023 全球商務及旅遊人次重回高峰，將帶動威宏 2023 年維持兩位數成長動能無虞。

威宏 - KY2022 年前三季營收 64.02 億元，稅後純益爲 4.85 億元，年增 26.86 倍，每股純益爲 8.09 元。

威宏主管指出，輕奢精品訂單並未受到通膨與升息等外在經濟因素影響，終端客戶樂觀明年全球商務及旅遊飛行人次將更勝以往，其中 TUMI 不僅全包泰國全部既有產能，亦為此額外開拓 2 條行李箱產線及 6 條男用商務包袋產線因應明年訂單需求，目前已排單至 2023 上半年，其餘包括 LONGCHAMP、HUGO BOSS 等，亦維持穩定訂單挹注，更與電商客戶 AWAY 共同合作開發包袋與行李箱新品，客戶關係緊密而穩固。

在運動周邊與包袋事業方面，由於為後疫情時代率先回復成長，加上先前因貨櫃運輸短缺問題緩解後，目前下游客戶庫存水位較高，主要客戶 NIKE 2023 年度訂單略有下修，但仍在威宏可預期的範圍內，威宏觀察，在中國亞運以及世界棒球經典賽等大型體育賽事推動下，可望加速庫存水位下降速度，預期明年第二、三季後，運動相關訂單將重回成長，仍樂觀預期還有成長空間。

威宏 - KY 的海外生產基地佈局上，經過公司強力推薦與爭取，NIKE 現正於柬埔寨廠區驗廠認證中，預計今年底前正式驗廠完成，並於 2023 年起開始貢獻營收，同時陸續整併新舊廠房，提升生產效率，並規劃成為集團最大吞吐轉運中心；越南廠現為 36 條產線，加上東莞威保及江西威保，已足以支應運動相關訂單所需；泰國廠則已於 11 月份於本廠附近承租新廠房，擴增 TUMI 專屬男用商務包袋產線，並已開始穩定貢獻營收。

展望 2023 年，即便今年營運基期已高，從客戶訂單與實際排單情況來看，威宏仍樂觀集團成長動能，全球即將進入大解封時代，國境開放情況下，跨國飛行航次、人數將較疫情期間暴增，商務旅遊可望帶動輕奢精品與行李箱市場強力復甦。