〈台塑四寶業績發表〉1月營收1212億元雙減 台塑化烯烴營收止跌反彈

台塑四寶今 (7) 日公布 1 月業績表現，受到春節工作天數減少影響，總計集團 1 月 1212.82 億元，月減 7.9%、年減 21%，不過，台化產品報價已出現好轉，台塑化輕裂解業務營收也止跌回升。

台塑

台塑 (1301-TW) 1 月營收 144.81 億元，月減 13.5%、年減 39.8%，台塑表示，適逢春節長假出貨天數較少，同時下游加工客戶也停工，加上 1 月下旬中油天然氣管線接管，南部廠區多廠配合停車，整體銷量減少。

南亞

南亞 (1303-TW) 1 月營收 202.9 億元，月減 15.2%、年減 42.5%，南亞指出，營收主要也受春節生產、交運天數減少影響，使台灣、中國營收下滑，不過，美國因聖誕假期結束下游復工，聚酯、塑膠加工等多產品營收增加。

台化

台化 (1326-TW) 1 月營收 255.76 億元，月減 11.3%、年減 15.6%，台化表示，儘管春節工作天數減少拖累營收表現，但 1 月銷售價格已開始優於前月，隨著通膨降溫，且市場看好中國解封後經濟復甦，使 1 月原油、石化塑膠產品價格震盪，漲跌互見。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 1 月營收 609.35 億元，月減 2.1%、年減 5.4%，台塑化表示，1 月杜拜原油每桶均價比前月上漲 3.2 美元，但受制內銷汽、柴油配合春節油價管制措施，公司 1 月平均售價僅比前月上漲 0.7 美元；烯烴業務出現好轉跡象，1 月營收較前月增加 4%。