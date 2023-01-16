中碳、台塑河靜終止合資 將清算轉投資5成持股

中碳 (1723-YTW) 先前宣布與台塑河靜鋼鐵的合作關係由合資降為商業合作夥伴後，公司今 (16) 日表示，將解散清算台塑河靜中碳 5 成的轉投資持股，已獲台塑河靜中碳董事會決議通過。

中碳與台塑河靜鋼鐵 2015 年合資成立「台塑河靜中碳 (開曼) 公司」，原先計劃台塑河靜鋼鐵提供原料，以利中碳進入越南市場，不過因後續涉及開曼實質經濟法案和越南競爭法案等問題有所影響，中碳也在去年底宣布終止合資關係，降為商業合作夥伴。

中碳也在今日宣布清算台塑河靜中碳 50% 轉投資股權。儘管雙方中止合資關係，台塑河靜鋼鐵同意，未來五年每年給予中碳以比照其他客戶交易條件，取得輕油對外總銷售量 50％ 的跟價權。

中碳去年受惠油價高檔，帶動煤化學產品苯、雜酚油、軟瀝青售價走高，激勵全年營收衝高至 104.59 億元，創歷史新高，稅前盈餘 20.7 億也是 2015 年以來新高。

除了煤化學表現強勁，中碳的碳材料業務也持續成長，受惠電動車、儲能系統需求增溫，全年產品銷售暢旺，該業務去年營收較前年大幅成長 61%，業務營收約達 8%。

展望今年，中碳認為，雖然全球景氣不確定性使國際油價動盪，但中國解封刺激下，煤化學產品的價格可望有所支撐，將因應不同產品的價格變化調整產品組合；而碳材料已啟動石墨化委外代工機制，目標今年碳材料營收比重超過 10%，成為營運另一大動能。