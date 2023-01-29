今年油價霧裡看花 台塑化陳寶郎點出四大因素

隨著時序進入新的一年，美國能源訊息署 (EIA)、大摩等各大研究機構紛紛釋出今年油價展望，不過各家分析論調不一，難看出一致方向，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎點出四大干擾因素，導致今年油價預估更具難度。

陳寶郎表示，今年國際機構預估布蘭特平均油價較去年下滑，約 84 美元區間，其中 EIA 估 83 元，並預計油價由於總體經濟將逐季下滑；反觀大摩預計均價約達 89 元，並樂見油價在第四季站上 90 元關卡，顯見國際機構對於油價仍未有一致方向。

對此，陳寶郎解釋，主要受通膨、美國經濟衰退、烏俄戰爭、中國解封四大因素左右，其中通膨去年下半年和緩，但美國、歐洲等許多地區仍未完全恢復正常。而美國也因通膨，導致經濟陷入衰退，進而影響美國油價需求。

另外，陳寶郎指出，目前全球每日需求量約 1 億桶、中國便占 1750 萬桶，中國經濟景氣影響油價變化明顯，中國去年由於封控拖累景氣低迷，GDP 也跌至 40 年來最低，不過，今年中國解封原油需求可望回升，成為推升油價向上的潛在動能。

最後，陳寶郎提到，烏俄戰爭也是牽動油價的一大不確定性，歐洲國家承受能源壓力之際，仍需資助烏克蘭兵器，使經濟壓力徒增，現在甚至有些國家出現民眾反對資助兵器的聲浪，同時，美國、俄羅斯互相制裁，也正影響能源市場定價平衡。

市場也關注台塑化如何預估今年油價，陳寶郎表示，上述因素正反方向改變、程度上的變化都會使油價轉向，也正因如此，公司目前對油價仍未有一定共識，將持續蒐集更多資料來釐清，預計 2 月後油價走勢會更明朗。