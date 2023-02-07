全球人壽董座彭騰德言而無信！一審敗訴判賠千萬美元 原告2月底前再聲請假執行

全球人壽 2009 年出售給美孚建設爆出糾紛，全球人壽董事長彭騰德委任前董事徐乃成主導協商併購事宜，並承諾支付 1000 萬美元作為報酬，但彭騰德以各種藉口拖延遲未支付，徐乃成因此提起民事訴訟，台北地方法院去年底判決彭騰德敗訴，徐乃成今 (7) 日委任律達法律事務所律師王俊翔宣布，將於 2 月底前向法院聲請「假執行」扣押彭騰德名下財產。

2009 年時，受金融海嘯衝擊，美孚建設與台玻集團共同成立的中瑋一接手荷蘭商全球人壽 (Aegon) 股權，王俊翔表示，中瑋一股東包含：中瑋二、中瑋三、彭騰德與其妻林文惠，而中瑋二、三又有彭騰德持股，等於彭騰德間接與直接持有中瑋一 50% 股權。而徐乃成時任中瑋一董事長，基於多年好友情誼，協助彭騰德以中瑋一公司收購全球人壽股權。

最終美孚建設與 AEGON 在 2009 年 4 月 20 日達成由新設立的中瑋一收購，中瑋一並先出資 100 萬美元頭款，完成股權移轉協議簽署，取得全球人壽股權控制權限；且在保險局、金管會同意及經營權正式易主前，有向全球人壽建議投資標的建議權，美孚建設因而與全球人壽完成多筆不動產交易，彭騰德取得可調度資金，進而順利完成後續與 AEGON 股權交割事宜。

王俊翔進一步指出，2012 年 5 月，雙方講好彭騰德將支付 1000 萬美元作為報酬酬謝徐乃成，並找了參與這項收購案的關鍵證人香港律師吳正和（香港知名金杜律師事務所合夥人、大律師）草擬委任報酬協議書，但彭騰德最終以各種藉口拖延遲至 2019 年 9 月 24 日均未履行承諾支付報酬，因此徐乃成於 2019 年年底提起民事訴訟。

該案歷經法院近三年審理，在去 (2022) 年底判決出爐，判決書指出，相關證據足以證明，徐乃成確與 AEGON 所委託財務顧問香港摩根士丹利交涉股權出售事宜，並且進行精算及實地查核；彭騰德亦參與後續會議、磋商契約條款，徐乃成並提出與彭騰德的電子郵件往返內容佐證，法官最終認定徐乃成有受彭騰德委任進行全球人壽併購案的交易談判、爭取有利交易條件、協助籌措交易資金等事宜，因此應支付徐乃成 1000 萬美元報酬、並加計 5% 法定利息。

王俊翔表示，一審法院除了判賠 1000 萬美元附息，還准許徐乃成以 333 萬美元提供擔保後，得聲請假執行，徐乃成已決議將於 2 月底前向台北地方法院聲請「假執行」，藉以扣押、變賣、受償彭騰德名下財產；彭騰德如果為了免假執行，需提出 1000 萬美元作為預供擔保。

王俊翔指出，金管會對於保險公司負責人的要求亟為嚴苛，在 2020 年發布「保險業負責人應具備資格條件準則」增加五大規定，其中，對於已出任保險業負責人，若違反消極資格，即判刑確定，或有不誠信、不正當行為，當事人要主動通知任職公司，就「當然解任」；也規定保險業董事長要有良好品德，發現沒有良好品德或專業不足，金管會可以要求保險公司限期調整。這次的民事訴訟結果，顯然已經挑戰彭騰德誠信及品德，呼籲彭騰德應尊重法院的判決結果給付酬勞。

針對此案，全球人壽表示，本案為董事長的私人事務，據悉已經上訴，判決尚未確定，且與公司經營無關，財務業務及保戶權益均不受影響，營運一切正常。

●台北地方法院本案判決書 (裁判字號：臺灣臺北地方法院 109 年度重訴字第 240 號民事判決) 全文網址如下：

https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPDV,109%2c%e9%87%8d%e8%a8%b4%2c240%2c20221214%2c3