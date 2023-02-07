全球朝區域化垂直分工發展 施振榮：台商可望勝出

宏碁集團 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (7) 日指出，原本全球化分工的產業發展趨勢，近來在地緣政治、區域巿場需求興起下，已出現朝區域化垂直分工發展，不過他認為，由於台商製造已國際化佈署多年，未來仍可望在新一波典範移轉中勝出。

施振榮表示，產業發展初期基於有效性考量，都會先以垂直整合的形態來發展，也就是產業上中下游供應鏈都在同一個公司、集團或同一個國家內，如此一來會比較有效率，而這也是產業發展的初期形態。

不過隨著產業發展日趨成熟後，施振榮進一步指出，以電腦及半導體產業為例，就會開始慢慢朝向垂直分工、水平整合等發展，而水平整合就是指在同一領域相同的分工常以合併提升競爭力，如日月光合併矽品，而美國就在 1960 年代開始將半導體封裝與電子產品的裝配移到亞洲。

近年產業全球化分工開始出現一些變化，施振榮說，由於地緣政治與區域巿場的需求，加上節能減碳意識興起，為縮短運輸、減少碳排，產業開始走向區域化的垂直分工。

施振榮認為，在全球化分工發展趨勢之下，台商在 ICT 領域已累積強大的研發製造能量，並為許多國際品牌大廠提供代工服務，其中，台灣電子代工製造廠一般可分為二類，一類是 EMS，如鴻海 (2317-TW) 接受國際大廠委託製造，另一類則是 ODM，如電子五哥，強調設計能力，提供客戶研展製造服務。