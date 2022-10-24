企業落實願景與使命 施振榮：溝通是關鍵

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮接受媒體專訪表示，企業領導人在採取行動前，必須以溝通為先，此外要有效落實願景與使命，溝通仍是關鍵，因此他提出「3C 而後行、5C 而齊動」的理念。

施振榮說，領導人最重要的使命，就是將願景、使命與價值觀等對內外做充分的溝通，所謂的 3C 正是指溝通、溝通、再溝通 (Communication、Communication、Communication)，5C 則是除 3C 外，再增加共識 (Consensus)、承諾 (Commitment)，透過不斷溝通，內外達成共識、承諾後，共同為目標努力。

以宏碁為例，施振榮指出，當初宏碁發展過程就相當重視內外溝通，一般企業內部都成立公關部門，不過宏碁特別命名為企業溝通 (Corporate Communication) 部門，顯示對溝通的重視。

另一方面，施振榮也再度分享王道經營哲學，他強調，身為領導人就是要為社會創造價值，同時確保所有的利益相關者利益相對平衡，甚至包括環境與社會環境，才能達到永續發展的目標。

創造價值也分為六大面向，施振榮解釋，包括有形、直接、現在的顯性價值與無形、間接、未來的隱性價值，其中領導人更該重視那些看不見的隱性價值，包含人才培育、研究發展、品牌行銷等，同時擴大對 ESG 的重視與環境保護，並善盡企業社責任。