施崇棠獲頒台大名譽博士 感謝施振榮引他進門

台灣大學今 (15) 日舉行創校 94 年校慶慶祝大會，會中頒授名譽博士學位給鄉土文學作家黃春明、華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠，同時表揚 10 位傑出校友、頒發學生社會奉獻特別獎，施崇棠致詞時，不忘勉勵學弟妹碰到逆境時要走「難行門」，更特別感謝啟蒙恩師宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮先生。

施崇棠表示，感謝校長管中閔頒給他名譽博士學位，並感謝母校與師長的栽培與薰陶、父母的養育之恩與身教，以及另一半的支持，讓他無後顧之憂專注事業，也感謝引領他進入電腦產業的啟蒙恩師施振榮與全體華碩同仁。

回顧 48 年前，施崇棠說，猶記剛畢業踏出校門，那種初闖社會躍躍欲試卻又徬徨不安的心情，他有幸選上電腦這條路，躬逢其盛見證台灣個人電腦產業的崛起，很長時間不眠不休睡在公司，並透過很多逆向工程把台灣電腦軟硬體技術的基本功建立起來，最後獲得美國電腦雜誌最高榮譽。

施崇棠回想，這段痛苦摸索的過程是無價的，更鍛鍊出他獨立思考、終身學習的能力，而 34 年前在一間昏暗的冰菓室裡，他與 4 位徒弟夢想開創一間小而美但電腦技術天下無敵的公司，華碩電腦因而誕生，24 年前又夢想著要帶領華碩成為華人引以為傲的全球高科技品牌。

施崇棠表示，雖然他已屆古稀之年，但持續在華碩內部推動轉型再造，希望把華碩打造成一個數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。

施崇棠分享，在他一生的奮鬥過程中，希望啟發學弟妹，永遠保持當初離開母校時內心的那股夢想與熱忱，且在奮鬥的每一刻勇敢地擁抱現實，尤其是在遇到逆境時，更不能逃避現實，才會發現那些應該做而不去做或不願去做的事，雖然是難行門，但卻是真正通往成功的正確路徑。

台大今日也表揚對學校及社會有傑出貢獻的校友，包含前中研院院長翁啟惠、聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行、中磊 (5388-TW) 榮譽董事長王伯元等 10 位傑出校友。