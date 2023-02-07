iKala攻淨零轉型商機 攜東訊打造CRm減碳管理平台

跨國 AI 公司 iKala 今 (7) 日宣布攜手商務通訊設備東訊 (2321-TW) 合作，將共同打造 CRm (Carbon Reduction management) 減碳管理平台，利用東訊溫室氣體盤查、設備健康管理、設備效率管理、用電管理等四大模組，搭配 iKala 數據分析、人工智慧技術，瞄準大型、中小型企業淨零轉型商機。

iKala 表示，因應政府提出的 2050 淨零排放目標、來自全球客戶的碳排管理要求，未來企業需要一個系統平台掌握即時碳排以優化管理策略、擬定減碳行動，包含掌握冰水主機、空壓機、大型馬達等用電設備的營運效率以確保節能減碳成效。

iKala 這次就攜手東元 (1504-TW) 集團旗下東訊，iKala 共同創辦人暨技術長龔師賢說，iKala 擁有超過 50 位 AI 專家與雲端架構師，透過與東訊合作，iKala 能將自身在數據分析、機器學習、雲端基礎設施的技術力，更快速整合進客戶應用場域，加速賦能各垂直產業與中小企業。

東訊董事長劉兆凱也指出，東訊擁有完善的設備管理經驗、專利技術可從馬達振動參數精準掌握耗損狀況，而 iKala 則擁有豐富的雲端服務經驗跟 AI 技術實力，未來雙方將聯手打造具備分析、預測功能的 CRm 減碳管理平台，協助降低企業實踐低碳、淨零轉型的門檻。

iKala 說，雙方這次技術合作在短時間內完成的關鍵是運用 AWS 的預測服務 Amazon Forecast，能讓機器學習模型在相對有限的資料下仍能做出模擬預測，進而讓台灣中小型或剛起步做減碳的企業，能透過 CRm 減碳管理平台，以相對少的數據進行模擬預測，精準擬定淨零碳排決策。

展望未來，iKala 將與東訊協助更多製造業，也規畫進一步幫助零售電商與金融服務等企業以 CRm 減碳管理平台加速淨零轉型，同時將合作範疇擴展到以 AI 技術優化生產、銷售、用人、研發、財務等各營運流程。